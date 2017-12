L’Osasuna-Nàstic, suspès per la neu

El partit que havien de jugar ahir al vespre l’Osasuna i el Nàstic a El Sadar es va ajornar per culpa de la nevada que va caure a Pamplona. Ja al matí, la nevada havia deixat cobert de neu el terreny de joc d’El Sadar, però els operaris de l’estadi la van treure. El problema és que a partir d’una hora abans de començar el partit va tornar a nevar, intensificant-se la precipitació al voltant de les 9 de la nit, horari oficial del partit. En aquell moment, els àrbitres van decidir esperar uns minuts, però com que la nevada no s’aturava i la previsió meteorològica era que continués en les hores següents, els àrbitres van decidir suspendre el partit perquè el camp no estava en condicions, les línies no es veien prou i hi havia un important risc de lesions.

L’Osasuna volia disputar el partit ja que, segons el seu president, Luis Sabalza, la pilota rodava amb normalitat i els seus operaris havien condicionat la gespa, tot i que la realitat és que la forta nevada va continuar caient i, quan tothom ja havia abandonat l’estadi, el terreny de joc estava totalment cobert de neu. El Nàstic, per la seva banda, era partidari des d’un primer moment de suspendre l’enfrontament, ja que considerava que no es complien les condicions mínimes per disputar-lo.

L’Osasuna hauria volgut disputar el partit avui mateix, però finalment no hi va haver acord. El Nàstic considerava, segons paraules del seu director general, Lluís Fàbregas, que cal temps per organitzar tot l’operatiu d’un partit, comptant, per exemple, amb el vistiplau de les televisions. Ara mateix, el 3 de gener, en què hi ha jornada de copa, competició de la qual tant l’Osasuna com el Nàstic estan eliminats, és una de les dates més probables per jugar-lo.