Oportunitats úniques

Són les més difícils, però les que, en cas d’èxit, més s’agraeixen. I res no és impossible. I, si no, que li ho diguin al Lleida. El conjunt blau i el Sabadell tenen, de nou, molt bones oportunitats d’enganxar-se a la quarta posició enfrontant-se amb els dos rivals més complicats de la competició. Els blaus reben l’Elx, temut per tots però en hores baixes tot i la seva tercera posició, i els arlequinats visiten el Mallorca, l’únic equip de tota la categoria que encara no ha perdut ni un sol partit.

Els dos tècnics dels equips catalans s’han afanyat a traslladar la pressió als seus respectius rivals. “Tot el que no sigui pujar, per a ells seria un fracàs”, va dir Gerard Albadalejo. “Han fet un molt bon equip de segona B, en què deu dels onze futbolistes estaven l’any passat a segona. És un equip de segona a segona B”, va manifestar Toni Seligrat. Però els blaus encara estan capficats en els seus problemes amb el gol tot i els tres que van marcar a Anoeta. “Vam tenir l’encert de marcar en el dia que menys ocasions vam generar i, en canvi, en altres partits no vam poder marcar tot i tenir-ne moltes”, explica l’entrenador del Lleida, que en la lliga encadena cinc partits consecutius sense veure porteria. Els arlequinats, en canvi, visitaran Son Moix amb baixes molt importants, ja que els seus tres millors jugadors: el central Migue i els atacants Gai Assulin i Felipe Sanchón no han entrat en la convocatòria. “Hem de buscar el nostre màxim rendiment, tenint clar que l’empresa és de màxima dificultat i que vols aconseguir coses que no ha aconseguit ningú. O estàs al teu màxim nivell o no tens cap opció”, va dir el tècnic del Sabadell.

Amb menys exigència