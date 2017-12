Ha nascut una nova rivalitat

La rivalitat entre equips catalans en la primera divisió s’ha centrat històricament en el derbi barceloní que protagonitzen el FC Barcelona i l’Espanyol. La llarga trajectòria de les dues entitats en la màxima categoria del futbol estatal els ha permès viure l’aparició esporàdica d’altres clubs catalans en l’elit, com el Sabadell, el Lleida o, més recentment, el Nàstic. Aquesta temporada, el Girona s’estrena en la primera divisió i trenca el monopoli dels equips barcelonins pel que fa a la rivalitat entre equips catalans. Després d’enfrontar-se amb el Barça a Montilivi a finals de setembre, l’equip gironí encetarà els seus duels contra l’Espanyol visitant-lo al seu estadi. Serà el primer partit en competició oficial entre les dues plantilles a banda dels enfrontaments de copa Catalunya –sovint amb més presència del filial espanyolista–, que sí que han disputat en els últims anys.

El Girona s’estrenarà a l’estadi blanc-i-blau disputant un partit de lliga de primera divisió, però la primera plantilla espanyolista ja ha visitat en diverses ocasions Montilivi. De fet, el vincle de l’Espanyol amb les comarques gironines té molt a veure amb l’estiu i les pretemporades: el conjunt de Cornellà-el Prat ha realitzat diverses etapes de preparació de la competició a punts de la geografia alt empordanesa, com Navata i sobretot Peralada. D’altra banda, mentre el Barça fa temps que no participa en gires de preparació i exhibició per Catalunya, l’Espanyol sol disputar cada estiu alguns partits amistosos contra clubs catalans principalment de 2a divisió A i 2a divisió B. Des que el Girona competeix a la LFP –hi va pujar el curs 2008/09–, l’Espanyol ha jugat fins a tres edicions del torneig Costa Brava i ha jugat un amistós més a Montilivi.