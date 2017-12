El moment de l’ambició

No era fàcil l’inici de temporada per al Reus, després del bon rendiment del curs passat que va situar alt el llistó, de gastar l’efecte sorpresa i del canvi arriscat a la banqueta. Però avançada la primera volta, es pot afirmar que l’equip d’Aritz López Garai ha donat continuïtat a la solidesa defensiva i a la competitivitat de la temporada passada, amb un punt més d’efectivitat, i, assentat a la zona tranquil·la, s’ha guanyat el dret a ser més ambiciós, a no renunciar a lluitar per les primeres posicions. Avui té un dels partits en què ho pot demostrar, ja que visita el Tenerife, un dels favorits per l’ascens, que encara no ha perdut al seu estadi però que no està en el millor moment.

El Tenerife, amb una de les millors plantilles de la categoria, tal com recorda López Garai, està en regressió perquè només ha guanyat un dels últims nou partits disputats. Això sí, hi ha sis empats, la qual cosa demostra que el canari és un equip de mal derrotar. A l’Heliodoro Rodríguez López, on fins ara s’han vist quatre victòries locals i quatre empats, amb catorze gols del Tenerife i cinc dels rivals, l’afició local espera una altra victòria del seu equip per no continuar la davallada i tornar a mirar amunt. Hi ha confiança en el projecte que per tercera temporada dirigeix el tècnic Pep Lluís Martí, però ningú té el crèdit il·limitat.

Aritz López Garai, que manté les baixes de Ricardo Vaz, Querol i Máyor, podria donar continuïtat a l’onze titular de la victòria de la setmana passada contra el Barça B, que va tenir una forma de 4-4-2, per bé que a camp contrari és més probable que aposti per jugar amb un sol davanter. No es pot descartar que el tècnic de Barakaldo faci debutar com a titular Karim Yoda, que va donar bones sensacions en la seva estrena, contra el filial blaugrana. Vitor, ja en plena forma, anirà guanyant protagonisme.