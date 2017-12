Quantitat i qualitat

Tenir un golejador a l’equip és garantia de molts punts, però tenir-ne un que aparegui en els moments decisius encara ho és més. El Cornellà ha estirat la classificació i s’ha afermat en la tercera posició gràcies en bona part a l’encert d’Enric Gallego, que a banda de ser el màxim golejador de tota la categoria (18 dianes) ha donat al seu equip un grapat de punts en el tram final. En concret han estat vuit dianes a partir del minut 85 que han atorgat al Cornellà un rèdit directe de nou punts.

Diumenge passat, el davanter es va coronar amb un doblet contra l’Atlètic Balears. El Cornellà va arribar al minut 85 perdent 1-0, i dues fuetades, cinc minuts abans del final i en el temps afegit, van capgirar el resultat (1-2) i van enviar els punts cap a la llera del Llobregat. “Vam perdre els marcatges i aquí Enric no perdona”, va dir el tècnic rival, Horacio Melgarejo. Una història similar s’ha repetit en sis partits anteriors durant aquesta temporada, en què el davanter del Bon Pastor ha aparegut decisivament en els últims instants. Del total d’aquests set partits en què Enric ha marcat en els últims cinc minuts, en quatre els gols han servit per canviar de signe.

Els seus registres golejadors són abassegadors: no només és el màxim golejador de tota la segona B, sinó que no hi ha cap davanter en les tres primeres categories del futbol estatal (això vol dir sis competicions comptant la primera, la segona i els quatre grups de segona B) que tingui un ritme d’un gol per jornada de mitjana. I és que tot i que encara no ha acabat la primera volta, Enric ja ha superat tres dels últims quatre màxims golejadors del grup tercer de segona B (Fran Sol, 16 gols; Jairo i Cedric, 17 gols, i Carlos, 16 gols). Boris (25 dianes) és el seu proper objectiu.