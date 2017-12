Un maldecap recurrent

L’entrenador del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, va acabar el partit de diumenge passat a Olot enfadadíssim amb el que havia vist: el seu equip havia perdut (2-1) i havia encaixat dos gols molt similars, en accions pentinades i posteriorment rematades amb el cap per Marc Mas i Roger Vidal. “Rebre dos gols, en un córner i en un servei de banda amb prolongació, és una vergonya [...]. Estic molt emprenyat. Pot passar el que sigui, però perdre els duels individuals amb els gols no pot ser”, va etzibar el tècnic blau després del partit, i va afegir: “Un accident pot passar, però dues vegades no pot ser.” Albadalejo, amb tot, creu que cal girar full: “Toca treballar per guanyar el Sabadell. Si volem ser fer alguna cosa en el futur, hem de corregir coses.”

Rebre gols en accions aèries, a més, no és res nou per al Lleida. De fet, ha estat una tònica, ja que més de la meitat de dianes encaixades [11 de 21] han estat en rematades de cap. Si els de la Terra Ferma no haguessin rebut aquests gols, tindrien 16 punts més. Aquesta rèmora, a més a més, s’ha anat donant al llarg de tot el curs, tant en les bones ratxes com també en les dolentes.

El Lleida, amb tot, ja pensa en clau de futur. Diumenge vinent rebrà la visita del Sabadell de Toni Seligrat al Camp d’Esports amb la fita de recuperar la bona línia abans d’afrontar el partit de copa contra l’Atlético de Madrid. El bagatge que els de Gerard Albadalejo acumulen en la lliga des que va arribar l’eliminatòria contra la Real Sociedad és pobríssim. Abans del partit d’anada, els blaus eren tercers i tenien un coixí de 5 punts respecte al cinquè. Ara, són dotzens i tenen el quart classificat 7 punts per sobre. Enmig, hi ha hagut un tram de lliga en què s’han jugat vuit jornades i cap ha acabat amb el Lleida victoriós. De fet, els de la Terra Ferma han sumat 4 punts de 24 possibles gràcies als empats que van aconseguir contra l’Ebre, el Vila-real B, l’Hèrcules i l’Elx.