Anhelant el canvi d’any

El Badalona necessita com més aviat millor les vacances de Nadal. El conjunt de Manolo González arribarà molt just a l’últim partit del 2017 a causa de les baixes, especialment a la zona defensiva. Ahir els escapulats van rebre la confirmació de les sancions d’Álvaro Vega i Albarrán, que compleixen cicle d’amonestacions, mentre que Robusté, Kilian, Moyano i Coulibaly seran baixa per lesió, aquest últim de llarga durada. El tècnic no té previst convocar cap juvenil i hi anirà amb els efectius que tingui, amb el risc de presentar-se amb 15 jugadors –els dos porters inclosos– si, com és previsible, decideix no forçar el central Robusté, en la recta final de la lesió.

“Amb la recuperació de Rubén Enri i exceptuant la de Coulibaly, de llarga durada, tenim totes les baixes a la part del darrere. Haurem de solucionar-ho tan bé com puguem a València perquè és un partit complicat”, manifesta Manolo González, que en defensa només té el polivalent Parera, Toni Lao (darrerament més habituat a jugar al mig centre) i el lateral Maldo, inèdit aquest curs, per jugar contra el Mestalla. “La bona notícia és que hem recuperat Enri i que per al mes de gener tindrem Robusté. Kilian també esperem que estigui a punt per al partit contra el Lleida, i a Moyano només li quedaran dues setmanes. Tot plegat, juntament amb algun fitxatge que esperem que arribi, apujarà el nivell de l’equip, que crec que és millorable”, explica el tècnic escapulat.

Héctor Camps