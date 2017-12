Bordalás sempre hi és

Els camins del Girona i del tècnic José Bordalás es tornaran a creuar demà a Montilivi, i ho faran per vuitena temporada consecutiva. I és que si hi ha una llista d’entrenadors coneguts per l’afició gironina, de ben segur que el preparador alacantí ocupa els primers llocs. Segurament aquest fet es produeix perquè els duels entre els de Montilivi i els equips que dirigeix Bordalás han sigut d’alt voltatge en les últimes temporades, i perquè el nom de l’actual entrenador del Getafe s’ha repetit fins a 23 vegades com a rival en la història recent del Girona. El club de Montilivi, de fet, és el rival a qui més vegades s’ha enfrontat Bordalás al llarg de la seva carrera.

Tres categories

Els enfrontaments entre els gironins i Bordalás es remunten a la 2a divisió B, en concret a la temporada 2003/04. L’entrenador valencià es va fer càrrec de la primera plantilla de l’Alacant per afrontar les últimes nou jornades. En el darrer partit d’aquell curs, Bordalás va trepitjar per primer cop Montilivi i es va emportar els tres punts en guanyar per 0-2. La temporada següent, la 2004/05, es van produir quatre enfrontaments entre alacantins i gironins –dos de copa i dos de lliga–, i malgrat que el club que dirigia Bordalás va quedar campió de lliga, el balanç entre els dos equips va ser força igualat: dues victòries i un empat per al Girona i una victòria per a l’Alacant. Encara a 2a divisió B, l’entrenador valencià va tornar a Montilivi amb l’Alcoià abans de consolidar-se en la 2a divisió A dirigint l’Elx. Demà Bordalás es trobarà amb el seu enemic íntim en una nova categoria, la màxima del futbol estatal.

Un punt d’inflexió