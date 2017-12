Prova de força

El Reus té aquesta tarda un partit significatiu al seu estadi. La setmana passada, al camp del Tenerife, va encaixar una derrota més àmplia del que està acostumat (3-0), de manera que avui ha de demostrar que no el va afectar més del compte. A més, l’equip d’Aritz López Garai, situat a la zona mitjana, a la mateixa distància (5 punts) de les places de fase d’ascens que de la zona de descens, està en un punt de la competició en què encara es pot perfilar com a candidat a l’ascens, i avui és un bon dia per reivindicar-se. El visita un dels primers classificats, el Granada, un equip fet per tornar a primera divisió, categoria que va perdre al final de la temporada passada, i que es presenta com un oponent ideal perquè el Reus demostri que se l’ha de continuar tenint en compte.

El Granada s’ha mostrat irregular fins ara. No va començar bé –la primera victòria la va aconseguir en la sisena jornada–, després va guanyar sis partits en set jornades que el van situar a la zona alta, i ara, quan havia de consolidar-se en la zona d’ascens directe, només ha guanyat dos dels sis últims partits, tots dos al seu estadi. A camp contrari, on no se sent tan còmode, només ha guanyat dos partits. Els andalusos tenen avui una baixa sensible, la de Darwin Machís, un dels seus futbolistes més perillosos en atac, autor de sis gols.

El Reus, per la seva banda, mantenia la seva habitual línia regular abans de perdre a Tenerife, i és aquesta fiabilitat la que espera recuperar avui. “Mai hem estat vulnerables en intensitat, al contrari. Sempre hem estat molt fiables, però l’altre dia no ho vam ser. Hem fet autocrítica. Creiem que va ser un accident i que hem après la lliçó”, va afirmar ahir López Garai.