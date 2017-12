I tal dia farà un any

El virtuós Vítor Silva va abandonar capcot el terreny de joc en el minut 77, contrariat per no haver pogut disfrutar, per haver estat incòmode sobre un terreny de joc irregular i en un partit amb més pilotes dividides que fluïdesa, amb més intensitat per no cometre errades i defensar que no pas risc per fer mal en atac. La imatge del portuguès camí de la banqueta era la que millor explicava el partit d’ahir entre el Reus i el Granada, avorrit, sense accions ofensives destacades i que, clarament, no passarà a la història. El 0-0, si més no, serveix al Reus per recuperar bones sensacions defensives després de la desfeta de Tenerife i per mantenir-se ben situat a la zona mitjana. Va perdre, però, una bona oportunitat per reivindicar-se contra un dels rivals amb més potencial.

Aritz López Garai va tornar a situar un triple pivot al mig del camp –ahir amb Àlex Carbonell com a vèrtex endarrerit– i, per davant, Vítor amb llibertat però caient a l’esquerra i David Haro obert a la dreta. En punta, Lekic, que va tenir poques ocasions durant tot el partit perquè Chico Flores el va lligar curt. L’esquema del Reus, fet per tenir la pilota, no va donar fruits en la primera meitat, ja que el control el va tenir gairebé sempre el Granada, tot i que sense crear perill més enllà d’algun xut llunyà i una rematada de cap d’Adrián Ramos a centrada d’Espinosa (38’). El ritme era lent, la intensitat s’utilitzava per guanyar petites batalles al mig del camp i l’estat de la gespa no hi ajudava. El Reus, quan aconseguia trobar Vítor entre línies i David Haro amenaçava de guanyar l’esquena a la defensa, atemoria una mica més el Granada. Lekic, amb un xut desviat, va tenir l’única ocasió local amb cara i ulls (27’).

Una bona centrada de Kunde, a la qual no va arribar per molt poc Joselu (48’), i una rematada de Campins després d’un córner ben a prop del pal dret de la porteria de Javi Varas (52’) prometien més emocions per a la segona meitat, però va ser un miratge. El partit, de molt mal governar, es disputava sobretot al mig del camp, i quan s’arribava a les zones perilloses, o bé s’imposaven les defenses o bé s’escollia un xut llunyà, sempre molt innocents.