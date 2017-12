Arreglar les àrees

Tot i les nobles voluntats filosòfiques del Barça, ni al més purista se li resisteix la idea que allò que fa fortuna són els punts a la classificació. I no hi ha res més decisiu en aquest apartat que la determinació en els últims metres, en atac i en defensa. El filial dirigit per Gerard López és un equip que segueix al peu de la lletra els manaments de la sensibilitat blaugrana, amb el joc de possessió com a bandera, però està pecant de poca contundència en els últims metres. Només quatre dies després que el Cadis fos l’enèsim botxí que explotés la debilitat del Barça en la defensa del joc directe i en el col·lapse en la zona atacant, l’equip afronta un duel contra l’Albacete que ha anat perfeccionant aquesta tècnica fins a fugir de la zona de descens.

“Serà un partit duríssim.” Gerard López ja veu venir que el rival es tancarà i que costarà Déu i ajuda encendre el foc amb què els seus millors jugadors, Aleñá i Arnaiz, s’acostumen a escalfar. “Per futbol, l’equip surt bé en els partits, tenim un bon nivell futbolístic en la sortida de la pilota però arribem als tres quarts de camp i ens falta rematar”, diu l’entrenador, d’acord amb la majoria de conceptes futbolístics que ensenya l’equip: “L’equip està junt, la primera pressió és bona però patim defensant el joc directe. I a nivell ofensiu hem de buscar alternatives perquè tota la fluïdesa en la creació tingui continuïtat en la finalització.” Tot i l’alerta que han provocat els darrers resultats i la situació a la classificació –iniciarà la jornada en descens per segon cop aquest curs–, l’equip no ha demostrat nervis. “L’equip no està nerviós. Som conscients que seria difícil. En alguns partits ens falta control però futbolísticament els estem jugant prou bé”, admet el preparador vallesà, que reconeix que a l’inici de curs ja s’esperava que s’arribaria a Nadal sobre els 20 i 25 punts.