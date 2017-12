Esculls que són una muntanya

Segurament la qualitat que guarda el Barça li ha de donar per poder superar un equip com el que va plantar l’Albacete. La fortalesa mental que ha ensenyat l’equip no és res comparat amb un parell de setmanes en la zona de descens. I hi ha plantilla per suplir tantes baixes. Però tot plegat es va amuntegant i el filial ahir va perdre contra un rival directe per a la salvació. Als blaugrana, millors en el segon temps que en el primer, els va costar Déu i ajuda xutar a la porteria de Tomeu Nadal i van patir la plenitud d’una de les defenses més en forma de la competició (un gol rebut en els últims quatre partits). La derrota és la cinquena en set partits i els de Gerard començaran l’any en descens.

El tècnic va apostar per la joventut per suplir les baixes de tres titulars: Fali, Choco i Palencia. Morer va ser l’opció per al lateral dret dotze partits després de l’última oportunitat i Vitinho va tornar a l’onze després de cinc partits. Si el Barça volia ser atrevit, va pecar de passerell perquè, de nou, no va obtenir resposta a l’esquema típic de l’Albacete: vuit defenses i dos atacants. El Barça necessitava madurar el partit i, sobretot, que el rival no s’avancés primer, però l’exblaugrana Nili Perdomo va reforçar el pla visitant recollint una segona jugada d’un servei de banda i va ajustar la pilota al pal dret d’Ortolà. El gol no va canviar les intencions d’uns –tenir la pilota– i altres –defensar–, tot i que al Barça li va costar molt generar en el primer temps: Arnaiz va xutar per primera vegada en el minut 37, amb un xut sec que l’exporter del Nàstic va refusar.

En el segon temps, els blaugrana van millorar, especialment amb la permuta de banda d’Arnaiz i quan Aleñá va aparèixer al mig del camp. Tot i que la defensa de l’Albacete semblava que es desordenava a mesura que passaven els minuts, la presa de decisions dels joves jugadors no va ser l’adequada i la necessitat de l’empat pesava molt més que empenyia. Jose Arnaiz va ser el gran exponent d’aquesta pressió quan va enviar un xut lliure directe ideal per al dretà que va enviar a fora.