El cuer esmicola el Reus

Ja se sap que a segona A les posicions en la classificació són més el reflex de dinàmiques que no pas del potencial de les plantilles. El Còrdova, fet per lluitar a la zona alta, estava adormit, bloquejat pels nervis d’una mala campanya que s’ha cobrat dos entrenadors i que l’havia portat a l’última posició. El cuer, però, es va despertar ahir perquè es va trobar un Reus molt fràgil i inofensiu, i perquè va estar més inspirat que mai en atac, sobretot Sergi Guardiola, autor de tres gols, i Aguza, que en va fer dos, que van infringir al Reus la derrota més dura en els dos anys a segona A.

L’habitual triple pivot del mig del camp d’Aritz López Garai el formaven ahir Àlex Carbonell, més endarrerit, i Gus Ledes i Juan Domínguez davant seu. El tècnic basc va optar per situar Borja Fernández a la banda esquerra –en lloc de Vitor Silva, titular contra el Granada– i David Haro a la dreta, amb el reaparegut Máyor en la punta d’atac. En l’habitual batalla psicològica que hi ha en la posada en escena dels partits de segona A calia veure si el Còrdova pagaria l’ansietat pels onze partits sense guanyar i el Reus aprofitaria la major tranquil·litat, o si al contrari els andalusos demostrarien ambició per revertir la seva situació delicada i els catalans, relaxació en veure’s davant del cuer. De seguida es va imposar la segona opció, amb un Còrdova conscient del que s’hi jugava i un Reus a veure-les venir. Els visitants, a més, es mostraven més tous de l’habitual en defensa –Jovanovic va superar amb massa facilitat Migue i va fer una centrada que Caballero va rematar a les mans de Badia (15’)– i en atac els faltava convicció i precisió per aprofitar un parell de jugades en què, amb un mig del camp que tenia capacitat de construcció, van arribar a l’àrea rival amb cert avantatge.

La iniciativa, però, la portava el Còrdova, que ja va avisar amb un contracop després d’una pèrdua de Carbonell –el va cloure Galán amb un xut desviat (22’)– i no va perdonar en dos minuts d’inspiració de Sergi Guardiola, que primer va aprofitar la centrada rasa de Jovanovic i la passivitat d’Olmo i Atienza per superar Edgar Badia amb una rematada de molt a prop al segon pal (24’) i, tot seguit, el rebuig en curt del porter grana després d’un xut de Javi Galán (26’). Si fins llavors el Reus s’havia apropat poc a la porteria rival, menys ho va fer fins al descans, en què el joc va ser clarament controlat per l’equip andalús, envalentit amb els dos gols d’avantatge de què disposava.

Calia esperar una reacció ràpida del Reus després de la represa per deixar clar que es podia confiar en la remuntada, però el que es va produir va ser el tercer gol dels locals. Sergio Aguza va rebre la pilota a la frontal de l’àrea gran i va aprofitar que els defenses roig-i-negres van trigar massa a tapar-lo per etzibar un xut potent i col·locat, impossible per a Edgar Badia (49’). Aritz López Garai va reaccionar en els següents minuts, intentant buscar una remuntada que hauria sigut èpica, amb tres substitucions ràpides per jugar amb Lekic al costat de Máyor en punta i Vitor i Yoda en la segona línia. Es va apreciar una millora en atac dels reusencs –Lekic va trobar-se amb una bona aturada de Kieszek després de l’assistència de Vitor (74’)– però ahir era el dia del Còrdova, que, amb la confiança recuperada, va arrodonir el resultat amb dos bons gols més, de Sergi Guardiola, de rosca molt col·locada (78’), i d’Aguza, amb un gran xut a l’escaire (85’).