Amfitrions d’un context històric

El Girona FC ha estat un dels grans protagonistes esportius del 2017, gràcies a un ascens a primera divisió que va resoldre el dèficit històric de representants de les comarques gironins a la màxima categoria. Els quatre jugadors gironins de la plantilla han celebrat amb L’Esportiu, coincidint amb les festes de Nadal, la fita històrica per al club de Montilivi, que l’ha situat en una altra dimensió. Eloi Amagat, Àlex Granell, Pere Pons i Marc Muniesa destaquen el salt que ha fet el club a tots els nivells amb l’arribada a l’elit i demanen que el 2018 sigui també molt profitós per als gironins. L’èxit de l’ascens ja serà irrepetible, però garantir la continuïtat a primera divisió és el gran objectiu i la clau de volta perquè el projecte carregat d’ambició que hi ha a Montilivi continuï agafant força.

El 2017 quedarà per sempre en la memòria col·lectiva dels aficionats del Girona. L’equip conduït per Pablo Machín va aconseguir l’anhelat ascens a primera divisió després d’haver-hi estat molt a prop, i haver tancat amb frustració, les dues temporades anteriors. La insistència, però, va tenir recompensa. I amb el mateix patró, el mateix entrenador i la mateixa convicció, l’equip va acabar celebrant el 4 de juny del 2017 el premi majúscul de tocar la primera divisió. Ho van viure com a protagonistes tres migcampistes gironins que havien vist el club, des de la graderia, des de la gespa o des del planter, molt més avall. Pere Pons, Àlex Granell i Eloi Amagat van aconseguir l’ascens i es van quedar a la plantilla que s’estrenava a primera contra l’Atlético de Madrid. S’hi va afegir un altre gironí, el lloretenc Marc Muniesa, amb moltes ganes d’obrir una nova etapa com a professional al costat de casa.

El 2017 a Montilivi serà recordat per l’ascens i, a partir d’aquí, per una transformació constant del club a tots els nivells. Des de l’ampliació de l’estadi de Montilivi i el creixement de la massa social, fins a la confirmació de l’entrada de Ferran Soriano (a través de City Football Group) i Pere Guardiola com a propietaris de l’entitat. I amb un aterratge prometedor a primera de l’equip, que amb 23 punts en el parèntesi ha avançat feina en el camí cap a la continuïtat a la màxima categoria, fonamental per a la consolidació de l’entitat.