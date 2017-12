La fragilitat continua

La soferta victòria de fa quinze dies contra el Sevilla Atlético al Nou Estadi semblava que allunyava els fantasmes amb què topava el Nàstic al seu terreny de joc, ja que hi havia perdut tres dels quatre partits anteriors. Aquella victòria, però, no va tenir continuïtat. Primer, perquè els tarragonins no van saber mostrar a Lleó la versió més solvent de camp contrari (2-0) i perquè dissabte van tornar a ensopegar al Nou Estadi, contra el líder, un bon Osca (1-2). Si bé és cert que el Nàstic es va enfrontar a un equip que va demostrar ser un clar aspirant a l’ascens a primera divisió, també ho és que va ser excessivament planer i mancat de recursos, i es va mostrar nerviós i poc contundent.

Són ja sis les derrotes de l’equip tarragoní aquesta temporada al Nou Estadi, on ha disputat deu partits. És l’equip que en té més, clarament, ja que no n’hi ha cap que n’hagi perdut cinc. El Còrdova, el Llorca, el Barça B i el Sevilla Atlético n’han perdut quatre. Només el filial andalús ha aconseguit menys punts a casa (sis) que el grana (deu). La temporada passada, en què el Nàstic va haver de patir molt per mantenir la categoria, va perdre cinc partits en total al Nou Estadi. Enguany, n’ha fet prou amb una volta per empitjorar l’estadística.

La plantilla grana admet que a casa no estan tan còmodes i que els partits se’ls fan sempre molt complicats, tal com va explicar Manu Barreiro després de la derrota contra l’Osca. “És una pena, perquè fent mig bé les coses al Nou Estadi estaríem en una bona posició. Esperem que el 2018 ens vagi molt millor a casa”, va afirmar el davanter gallec. El tècnic, Antonio Rodríguez, recorda que si haguessin derrotat l’Osca tindrien més punts com a locals que com a visitants, que no és tanta la diferència de joc entre un escenari i l’altre i que ell continua preferint jugar davant l’afició.

Es dona la circumstància que el Nàstic afronta ara tres partits consecutius a camp contrari. Són l’últim de la primera volta, el 6 de gener a la tarda al camp del Rayo Vallecano; el primer de la segona, el dissabte 13 de gener a Almeria, i el pendent contra l’Osasuna –suspès per la nevada l’1 de desembre–, que en principi es disputarà el dijous 18 de gener, a falta de confirmació oficial. El cap de setmana següent el Nàstic rebrà el Reus i, tot seguit, es desplaçara a Gijón per jugar contra l’Sporting.