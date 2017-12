Un altre gener mogut

El Nàstic és un habitual del mercat d’hivern, i aquesta temporada no serà cap excepció. El fet que ja hi hagi hagut un canvi d’entrenador i que es vulgui donar continuïtat a l’actual –Antonio Rodríguez va substituir Lluís Carreras en les primeres jornades– fa que ara mateix es vegi l’arribada de reforços com la solució per millorar el rendiment de la plantilla. Després de quedar-se a les portes de primera divisió fa dues temporades i de patir fins al final per salvar-se en la passada, a Tarragona esperaven una temporada tranquil·la per tornar a situar l’equip entre els millors, però el mal inici de lliga no s’acaba de revertir i tanca l’any a un sol punt de les places de descens, amb el partit pendent, això sí, contra l’Osasuna.

El Nàstic vol reforçar totes les línies, si pot ser amb dos futbolistes. El primer a arribar al club grana serà, molt probablement, el davanter Álvaro Vázquez, que no compta per a Quique Sánchez Flores a l’Espanyol i que s’incorporaria cedit al Nàstic. El maresmenc s’afegiria a una davantera grana amb força recursos, ja que també hi ha Manu Barreiro, Uche, Dongou, Stéphane Emana i Juan Delgado. L’únic problema és que Uche no acaba de tenir continuïtat per culpa de les lesions –no va acabar l’últim partit, contra l’Osca, per un problema muscular–, i per això el club grana busca un altre jugador d’atac per reforçar la plantilla. El mig del camp també ha de ser apuntalat, i ja hi ha dos futbolistes ben situats. Un és Javi Matilla, exjugador del Vila-real, el Betis i l’Elx entre d’altres i que, sense equip des de l’estiu, fa dies que s’entrena amb el Nàstic, i l’altre, Giorgi Aburjania, que ja va vestir la samarreta grana en la segona part de la campanya 2015/16 abans de fitxar pel Sevilla Atlético, un equip que ara no li dona minuts. Finalment, el Nàstic també voldria un parell de defenses, sobretot un central.

A partir de les arribades es determinaran les sortides, però futbolistes com Carlos Blanco, Juan Muñiz, Tete Morente, Zahibo i Sandro Toscano tenen molts números per deixar el club tarragoní.