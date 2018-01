L’Extremadura paga i s’emporta Enric Gallego

L’obertura del mercat ha deixat la primera sorpresa en la segona divisió B. Enric Gallego, pitxitxi de tota la categoria (18 gols) i l’home més decisiu de la competició, abandona el Cornellà i fa cap a l’Extremadura. Tot plegat, a canvi de la clàusula de rescissió que ha abonat l’equip blaugrana, actual segon classificat del grup quart de la segona B.

Enric Gallego es va acomiadar ahir dels seus companys en el primer entrenament de l’any de l’equip de Jordi Roger. No tornarà aquesta temporada al municipal verd, on ha aconseguit unes xifres estratosfèriques passat l’equador de la temporada (18 gols en 18 partits). “Nosaltres hem fet tot el que hem pogut per retenir el jugador, però ha pagat la clàusula de rescissió i no hi podem fer res”, explica el director general i director esportiu del Cornellà, Andrés Manzano, que ja treballa per reforçar l’equip després que la planificació esportiva hagi quedat molt tocada: “Però tenim clar que nosaltres som un equip i, si se’n va un jugador, algú altre farà un pas endavant.” La intenció que tenia el Cornellà era mantenir el seu jugador estel·lar fins a la fi de curs i, després, facilitar la seva sortida al futbol professional en cas que el Cornellà no hi acabés jugant la temporada vinent.

L’Extremadura