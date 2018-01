Tothom busca el nou Enric

La trajectòria de la majoria d’equips catalans en la primera volta ha deixat certa decepció: tots, excepte el Cornellà, tenen registres per sota del que esperaven a principis de curs. En aquest sentit, l’obertura del mercat d’hivern sempre suposa un punt d’inflexió i una oportunitat per a aquests equips de redreçar el camí. I en els catalans, la fixació serà solucionar els registres golejadors. El Lleida i l’Olot ja s’han afanyat en la contractació, ahir mateix, de Juanto Ortuño (Os Belenenses) i Marc Cosme (Badalona) respectivament, però la resta també busquen un jugador que es pugui apropar a l’impacte que ha tingut Enric Gallego en la categoria.

Els equips catalans estan per sota dels registres golejadors del grup tercer de la segona B. Si en la lliga cada equip marca, de mitjana, 1,03 gols per partit; només dos catalans –el Cornellà (1,4) i el Badalona (1,05)– la superen. Però, tot i això, aquests dos equips també busquen reforços al davant: “És evident que mirarem quines opcions tenim en el mercat”, explicava el director general del Cornellà, Andrés Manzano després de perdre Enric Gallego. El davanter del Bon Pastor, que va pagar la seva clàusula de rescissió per fitxar per l’Extremadura, marcava el 66% dels gols de l’equip de Jordi Roger en la primera volta. “El hàndicap ha estat la falta d’encert al davant. Fem ocasions, però no encertem. I [en el mercat d’hivern] hi haurà d’haver canvis, perquè, si no, tindrem problemes. A l’agost li vaig dir al president que a l’equip li faltava nivell al davant pel que jo vull com a equip. Sense ser cars, hem de buscar aquest tipus de jugadors”, manifestava l’entrenador del Badalona, Manolo González. De moment, els escapulats no han incorporat cap jugador, dels cinc que esperen (tres d’ells, davanters), però ja han fet lloc a la plantilla donant tres baixes: Juanjo Ciércoles (GIF Sundsvall), Maldonado i Marc Cosme (Olot).

Incorporacions