I, per fi, el salt esperat

El Sabadell començava a estar cansat amb els empats. No perdre no és una mala cosa a segona B, però no sumar de tres en tres de tant en tant impedeix fer el salt de nivell que tots els equips busquen. Diumenge, al camp de l’Elx, l’equip vallesà va aconseguir una victòria clau que talla una ratxa de sis empats consecutius, l’allunya de manera considerable de la zona de descens, ara a deu punts, i el situa a només tres de les places de fase d’ascens.

Al Martínez Valero, el partit enfilava el temps afegit de la segona meitat amb 0-0 en el marcador, el mateix guarisme amb què havien acabat els tres anteriors partits a camp contrari del Sabadell, a Vila-real, Mallorca i Lleida. A ningú, per tant, hauria sorprès que el resultat ja no es mogués i que l’equip arlequinat hagués sumat un altre punt. Però just en el minut 90, el Sabadell va elaborar una brillant jugada de combinació que va dur la pilota fins a la posició de Jérémy Guillemenot, que només feia un quart d’hora que estava al terreny de joc. El jove davanter suís, al vèrtex esquerre de l’àrea gran, va encarar el seu defensor i es va posar bé l’esfèrica per sorprendre el porter José Juan amb un gran xut amb rosca amb la cama dreta. La plantilla arlequinada, amb moltes ganes de celebrar una victòria, va deixar anar l’eufòria. “És un premi als nostres mèrits. Estàvem fent partits en què mereixíem més que empatar”, va dir després del partit l’entrenador, Toni Seligrat.

El Sabadell s’ha tret de sobre un fet que començava obsessionar l’equip i l’entorn –“el tema s’estava portant d’una manera que vorejava la falta de respecte al nostre equip”, ha arribat a afirmar Seligrat–, però continua amb una estadística fora del comú pel que fa a empats: 13 en les 20 jornades disputades. Els empats del Sabadell són, sobretot, el reflex de la regularitat i la solidesa de l’equip vallesà, el quart que encaixa menys gols del grup tercer de segona B (14), superat només per l’Ontinyent, el Vila-real B i el Mallorca. En els últims set partits –els sis empats i la victòria del Martínez Valero–, l’equip de Seligrat només ha encaixat dos gols.

Després de dos partits seguits a fora, contra el Lleida i l’Elx, el Sabadell afronta ara dos partits consecutius a la Nova Creu Alta. Primer rep un dels equips de la zona baixa, l’Olot, i després l’Hèrcules, que és el sisè classificat i té dos punts més que els arlequinats.