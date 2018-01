Una dosi d’autoestima

Fran Carbia va ser un dels jugadors destacats de la temporada passada (37 partits i 7 gols), però aquesta temporada ha jugat poc per culpa de les lesions. Aritz López Garai va assegurar ahir que l’extrem tarragoní ja està a punt per tornar a l’equip i no va descartar que surti de bon començament en un equip que necessita alternatives en atac per millorar les xifres ofensives. “És un jugador vital per a nosaltres. Per desgràcia no hem pogut disposar d’ell bona part de la temporada i ara espero que torni el Fran que tots esperem”, va explicar ahir el tècnic. Fran Carbia només ha pogut participar en 8 dels 21 partits de la primera volta –encara no ha marcat cap gol– i no juga des del 22 d’octubre.