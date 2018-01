La desgràcia també té un final

El partit va estar àmpliament marcat per la tensió del conjunt local amb l’arbitratge. Tot plegat va tenir origen en dues accions, una en la primera meitat i una altra en la segona, que Pulido Santana no va assenyalar com a penals. Fins i tot Guillemenot i Migue van ser amonestats per simular i per protestar, respectivament. “Amb el penal de Guillemenot veig claríssimament que hi ha contacte. Penal o no, tant se val. Però targeta?”, es preguntava Seligrat a l’acabament del partit: “En la segona jugada està just al davant i tampoc l’assenyala, i també amonesta Migue. Fruit d’aquestes accions, el partit s’ha desencadenat en un final precipitat. Però el Sabadell ha fet tot el que havia de fer per guanyar el partit excepte marcar”, va concloure.