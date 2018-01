El moment de la revolta

Fins ara, la classificació ha estat partida amb els equips de la zona baixa enfonsats en la classificació. La millora en la puntuació del Peralada, l’Olot i el Llagostera ha provocat que els tres equips de la demarcació gironina tinguin a tocar la zona de permanència. I avui afronten tres partits importants per acostar-se als equips que s’han adormit de la zona mitjana de la classificació.

El Badalona n’és un, i ja pateix pel que pugui passar contra l’Olot, que arriba amb la moral pels núvols després d’esgarrapar un triomf molt valuós a la Nova Creu Alta diumenge passat. “És un partit complicadíssim, perquè l’Olot arriba en un molt bon moment. Amb el nou tècnic només ha perdut un partit i estan plens de confiança”, explica l’entrenador del Badalona, Manolo González. “El Badalona és un rival molt perillós i arriba a Olot amb necessitat, ja que la seva dinàmica és negativa. Vindran a deixar-s’hi la vida”, diu Raúl Garrido, tècnic dels garrotxins, sobre la dinàmica del conjunt escapulat.

Empatat amb l’Olot hi ha el Peralada, que se la juga contra un rival necessitat de punts però a la part alta de la classificació, el Lleida. “El Peralada és un dels equips que més ha millorat en les darreres setmanes. Té jugadors talentosos, que juguen amb molt de ritme i sense complexos. Ho estan fent bé, però és veritat que tenen un dèficit de punts”, afirma el tècnic blau, Gerard Albadalejo. “El Lleida ataca molt bé i t’acula, per això haurem de discutir la possessió, perquè, si no, haurem de defensar massa estona”, afirma el tècnic Chicho.

Part alta