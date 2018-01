La muntanya fa baixada

L’enlairament del Santfeliuenc ha estat de nota, amb tres victòries consecutives que van trencar una ratxa de tretze jornades sense guanyar. Enmig d’aquestes muntanyes russes, el conjunt del Baix Llobregat ha trobat la recepta perfecta per solucionar els problemes de resultats: eficàcia. I en aquest sentit, el davanter Adrià Recort, jugador de primer any, ha donat una empenta al seu equip amb tres gols en dos partits i un doblet dissabte passat que van valer els tres punts contra l’Horta (2-0).

L’alarma es va disparar quan el Santfeliuenc va ser incapaç de guanyar els dos partits consecutius a casa contra el Castelldefels (1-1) i la Pobla de Mafumet (0-1) perquè la mala ratxa semblava que no tenia final, i més arribant a continuació l’Espanyol B i l’Ascó. Aquells dos partits també van acabar en derrota, però l’equip es va refer en l’inici de la segona volta amb tres triomfs consecutius des del canvi d’any. “Ens costava crear ocasions, però hem treballat molt i ho hem acabat solucionant”, explica el davanter Adrià Recort, que té bona part de culpa del fet que l’equip hagi superat aquest sotrac amb tres gols en dos partits. “Sabíem que la victòria acabaria arribant, però sap greu perquè podríem haver estat més amunt amb una mica més d’efectivitat. Però al final estem en la posició que mereixem”, hi afegeix. El Santfeliuenc és tretzè classificat, a catorze punts del descens. Els nou punts sumats han estat clau per no caure en depressió.

Estat de forma