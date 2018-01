El punt d’inflexió?

Roberto Santamaría va deixar ahir de ser porter del Reus i es va anunciar la seva incorporació a l’Osca. El navarrès, de 32 anys, no estava còmode amb el rol de suplent d’Edgar Badia, tal com va expressar al cos tècnic i a la direcció esportiva del club. Paral·lelament, l’Osca buscava un porter per suplir la vacant deixada per la lesió de llarga durada d’Ander Bardají, que havia fet que Valera, del filial, fos el suplent últimament d’Álex Remiro, amb qui Roberto haurà de competir per la titularitat a la porteria del líder de segona A. Roberto, exporter del Girona, entre molts d’altres, només ha disputat dos partits de lliga, coincidint amb una lesió de Badia. De moment, Sillero, del filial, serà el segon porter.