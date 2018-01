Rodri, un altre que cau

El Nàstic continua acumulant destitucions de tècnics, i ahir al vespre va confirmar que Antonio Rodríguez deixarà de ser l’entrenador pels mals resultats de l’equip grana, sobretot el Nou Estadi, tal com va explicar el president, Josep Maria Andreu, després de la reunió del consell d’administració. Andreu va anunciar que el seu substitut serà Nano Rivas, que ha signat fins al juny del 2019. Rivas, que va ser l’ajudant de Vicente Moreno al Nàstic la temporada 2015/16, va agafar les regnes de l’equip en els tres últims partits de la campanya passada, després de la destitució de Juan Merino, relleu, precisament, de Vicente Moreno a final de desembre. El Nàstic necessitava guanyar els tres partits per salvar-se, i ho va aconseguir. A l’estiu, però, ell mateix va desestimar la renovació per motius personals, i l’entrenador escollit per a la nova temporada va ser Lluís Carreras, que només va sobreviure quatre jornades abans de ser substituït per Rodri, que n’ha aguantat vint. El relleu anunciat ahir és, per tant, el quart a la banqueta tarragonina en poc més d’un any.

El principal problema de Rodri han estat els partits al Nou Estadi, on s’ha vist un Nàstic bloquejat, conservador i amb poca convicció. Cinc derrotes en els set últims partits a casa era una xifra massa elevada per a un club que dona molta importància a acontentar una afició àmplia i fidel, tot i que especialment crítica quan les coses van malament. La derrota contra el Reus en el derbi (1-2) va fer molt mal, sobretot per la imatge mostrada per l’equip, poc valent i a mercè d’un rival que va mostrar més personalitat. Les vergonyes de casa es tapaven gràcies al bon rendiment a camp contrari –el Nàstic és un dels millors visitants, amb cinc victòries amb Rodri–, però la derrota de diumenge al camp de l’Sporting, en un partit en què els tarragonins van tenir poques possibilitats i cap capacitat de resposta, va ser la gota que va fer vessar el got.

Rodri va arribar al Nàstic després de la destitució de Lluís Carreras en la quarta jornada, amb l’equip cuer. Era el tècnic del filial, la Pobla de Mafumet, i, en principi, havia d’ocupar el càrrec de manera provisional. El club, però, va confiar de seguida en ell i els resultats –tres victòries en els seus cinc primers partits, que van treure l’equip de la zona de descens– van fer que el Nàstic decidís oficialitzar-lo com a relleu de Carreras. A la llarga, però, els mals resultats a casa han estat la condemna de Rodri, que no ha tingut sort amb les lesions –no ha pogut comptar gaire amb futbolistes com ara Uche, Tejera, Jean Luc i Omar Perdomo, entre d’altres absències més puntuals– ni amb el rendiment per sota de l’esperat d’alguns futbolistes. Les incorporacions del mercat d’hivern no han estat a temps de salvar-li el càrrec.