Animadors d’un gener intens

El mercat d’hivern de segona A es va tancar ahir amb moltes operacions, unes quantes de les quals tancades l’últim dia, i amb molts equips que han tingut uns quants canvis. La palma se l’emporten el Còrdova i el Llorca, que han fet nou incorporacions per sortir de la zona de descens. El Nàstic, amb set; la Cultural, amb sis, i el Barça B, amb cinc, són els altres equips que s’han reforçat més. L’última operació del Nàstic, tancada ahir, és el retorn de Fali, que no comptava per al Barça B i que tanca una cessió de dos anys al filial blaugrana, al qual va arribar el gener del 2016 i amb el qual ha disputat 72 partits de lliga. Fali, que va jugar set partits amb el Nàstic abans de la cessió, reforçarà el mig del camp i l’eix de la defensa.

El Nàstic ha aprofitat el gener per fer una reforma important a totes les línies. A més de canviar per segona vegada d’entrenador –Nano Rivas, relleu de Rodri, ja prepara el partit de dissabte contra el Cadis–, ha fet set incorporacions, comptant la de Fali: els defenses César Arzo i Julio Pleguezuelo, que ahir va participar en el primer entrenament mentre la seva cessió per part de l’Arsenal es feia oficial; els migcampistes Matilla i Javi Márquez, i els atacants Álvaro Vázquez i Dumitru. Tot plegat ha de fer reaccionar els tarragonins, millorar els resultats a casa i allunyar-se de la zona de descens. A més, el club grana ha donat la baixa a vuit jugadors: Busto, Zahibo, Sandro Toscano, Blanco, Stéphane Emana, Eddy Silvestre, Bruno Perone i Delgado. Les sortides d’aquests dos últims, al Saragossa i al Tondela portuguès, respectivament, es van tancar ahir.

El Barça B ha reforçat, sobretot, el mig del camp, amb Christian Rivera i McGuane. Un altre dels fitxatges, Hongla, és central, però també pot actuar com a pivot al mig del camp. El filial blaugrana també ha apuntalat les posicions d’atac amb Nahuel i Ballou Tabla. Gerard López ha aprofitat el mercat d’hivern per donar sortida als futbolistes amb menys minuts, com ara Alfaro, Delgado, Kaptoum, Bueno, Mújica i Concha, que torna a la Real Sociedad, club que el va cedir al Barça B, per recuperar-se de la lesió que té. Diferent és el cas de Lozano, fitxat per un equip de primera divisió com és el Girona.