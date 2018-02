Qüestió de confiança

El mercat d’hivern a segona A ha registrat al voltant de vuitanta fitxatges. El Reus ha escapat d’aquesta bogeria i és un dels dos equips –l’altre és el Sevilla Atlético– que no ha reforçat la plantilla. El Reus basa el seu projecte en l’estabilitat i la tranquil·litat, en una plantilla amb futbolistes d’un perfil molt definit i en què els fitxatges a la desesperada no tenen cabuda. No amaguen que han estat atents per si el mercat els oferia algun golejador a bon preu, però no és una tipologia de futbolista que abundi, precisament. “Portar gent que no ens millori no té cap sentit”, diu el tècnic, Aritz López Garai, que considera que no haver fet cap incorporació ha de motivar l’equip: “El missatge per als jugadors és clar; es confia plenament en ells, els valorem i els volem.”

Al Reus li toca demostrar amb bons resultats que l’aposta per la confiança és la bona, i la primera oportunitat per fer-ho és un tot un repte: la visita al camp del setè, el Numància (18 h). L’equip vermell és un dels més regulars, sobretot a Los Pajaritos, on ha guanyat vuit del onze partits disputats. Ja fa anys que a Sòria fan bandera del sentit comú i la constància, la qual cosa els permet no patir per salvar-se i, de tant en tant, tenir l’oportunitat de pujar a primera. Un bon mirall, ben segur, per al Reus. Aquest curs, l’equip de Jagoba Arrasate es manté a la zona alta des del principi, tot i que els quatre partits sense guanyar que ara encadena l’han fet caure a la setena posició.

López Garai té clar que el fet que el Numància hagi disminuït el ritme de puntuació no el fa menys competitiu i espera que el Reus mantingui la línia dels dos últims partits, la victòria al camp del Nàstic i l’empat de l’última jornada contra l’Oviedo.