Un rebot decisiu

La sort i l’encert són determinants quan els partits, com el d’ahir entre el Numància i el Reus, són igualats. La fortuna va somriure als locals quan Manu del Moral, després d’una bona jugada col·lectiva, va etzibar un xut que va rebotar en Àlex Carbonell, la qual cosa va despistar Edgar Badia i va fer que la pilota acabés dins la porteria (54’). I l’encert, com sempre, va girar l’esquena al Reus, que es va mostrar atrevit, que va acabar amb un onze molt ofensiu però que continua mostrant-se feble en els últims metres. Sí, és un equip competitiu i que planta cara arreu, però la manca de victòries (6 en 25 partits) i de gols marcats (16) pot acabar passant factura, ja que les places de descens ja estan a tocar. La victòria del Barça B ahir a Còrdova deixa l’equip roig-i-negre a un sol punt del dinovè.

En un ambient gèlid i amb neu als marges del camp, Aritz López Garai va sortir al camp amb l’habitual esquema 4-3-3, amb Àlex Carbonell de pivot defensiu, Gus Ledes i Vitor Silva completant el mig del camp, Cámara i Carbia obertes als extrems i Máyor com a referència. Tot i que va ser el Numància el primer que va trepitjar l’àrea rival, la primera acció ofensiva destacada va ser del Reus, en un bon xut llunyà de Gus Ledes que va obligar a l’estirada d’Aitor Fernández, que va enviar la pilota a córner no sense problemes (8’). El Reus mirava de tenir la pilota i combinar-la amb paciència, assegurant la possessió perquè el Numància no pogués portar la iniciativa, tal com li agrada al seu estadi. Malgrat això, l’equip de Sòria és consistent, regular i persistent, amb les idees molt clares, i no és fàcil sotmetre’l. Així, va crear perill en l’última fase de la primera meitat amb un xut d’Iñigo Pérez que va fregar el pal esquerre de la porteria d’Edgar Badia, amb una centrada perillosa de Marc Mateu i amb una passada interior del mateix futbolista valencià que Pere Milla, amb la canya a punt, no va poder rematar pel tall providencial d’Álex Menéndez (44’). Abans del descans encara hi hauria temps per a una aproximació visitant, un córner en què Atienza, sense oposició, va rematar de cap elevat.

El Numància es va deixar anar una mica més després de la represa. Primer ho va provar Dani Calvo amb una rematada de cap alt i, poc després, va arribar el gol decisiu. La jugada dels locals va ser molt bona, tant l’assistència en profunditat d’Iñigo Pérez, a l’esquena de Campins, per a Marc Mateu, com la centrada a la primera, un xic enrere, del valencià buscant Manu del Moral. Més afortunada va ser la finalització, amb el xut desviat per Àlex Carbonell, impossible per a Badia.

El marcador en contra i la comoditat del rival després del gol van fer que López Garai decidís donar més poder ofensiu al seu equip. Amb l’entrada d’Edgar Hernández i David Haro per Àlex Carbonell i Juan Cámara, el Reus va passar a jugar amb dos puntes –Máyor i Edgar–, dos extrems –Haro i Carbia– i un doble pivot de clara vocació creativa –Vítor i Gus Ledes–. El Reus, que abans dels canvis ja havia trepitjat l’àrea rival en una bona triangulació de Vitor i Campins completada per Gus Ledes amb un xut centrat, es va estirar. Campins, molt actiu i profund, va arribar a la línia de fons després d’una bona passada llarga de Vitor i va fer una centrada enrere que David Haro va controlar. El vallesà, però, va voler ajustar molt el xut i li va sortir un xic desviat (73’). Va ser la millor ocasió del Reus, ja que a partir de llavors el Numància, que s’havia vist amenaçat, va aconseguir aturar el ritme del partit. Al contracop, a més, va tenir alguna ocasió per fer el segon, sobretot una acció en què Pablo Íñiguez va rebutjar al pal un xut de Manu del Moral. Els locals, però, no van poder evitar que el Reus s’apropés a la seva àrea en els últims minuts, com ara en una centrada amb molta intenció d’Álex Menéndez però sense rematador. El Reus va buscar penjar pilotes a la desesperada, però va ser més perillós combinant per terra, com en una jugada entre Vítor, Borja i Máyor en què, com sempre, va faltar precisió al final (91’).