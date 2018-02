Gols que canvien cursos

Als locals Narváez, Jovanovic, Edu Ramos, Aythami i Álvaro, i als visitants Martínez, Palencia i Hongla.

CÒRDOVA: Kieszek; Caro, Jesús Valentín, Aythami, Galán; Javi Lara (Reyes, 58’), Edu Ramos (Aguado, 84’); Jovanovic, Narváez (Quim Araujo, 71’), Aguza; i Guardiola. BARCELONA B: Varo; Palencia, Costas, Martínez, Cucurella; Busquets (McGuan, 74’), Aleñà, Rivera; Carles Pérez (Hongla, 85’), Abel Ruiz (Cardona, 61’) i Nahuel GOLS: 1-0 (36’) Narváez. 1-1 (78’) Aleñà. 1-2 (93’) Nahuel. ÀRBITRE: Moreno Aragón. T.G.: Als locals Narváez, Jovanovic, Edu Ramos, Aythami i Álvaro, i als visitants Martínez, Palencia i Hongla. PÚBLIC: 17.547 espectadors a l’Arcángel.

De vegades en el futbol l’oportunisme passa per sobre de qualsevol mereixement. En el partit d’ahir, el Barça B va perseguir la victòria amb millors intencions que el Còrdova, però, al final, va obtenir un triomf molt important per un regal caigut del cel. El gol de Nahuel en l’última jugada del partit és una diana d’aquelles que canvien camins. A efectes de classificació, salta a la vista, perquè el conjunt blaugrana començava el partit en llocs de descens i el va acabar en la 14a posició. A efectes de salvació, enfonsa el Còrdova, que es prenia el partit com una final. I a efectes de dinàmica, suma la tercera victòria consecutiva i la tenebrosa mala ratxa ja queda molt enrere.

El xoc va girar com un mitjó en el rigorós penal que Moreno Aragón va assenyalar sobre Cardona en el minut 78 de partit. Amb 0-1 en el marcador, el col·legiat va ser valent de donar tot el crèdit al jutge de línia ja que, en primera instància, ell mateix havia descartat la possibilitat del penal. Aleñà el va executar i el Barça es va revolucionar a la recerca del gol del triomf. A cinc minuts per acabar, una errada de Varo i Hongla que gairebé costa la derrota a l’equip va donar ales al Còrdova, que va empènyer de valent i va acular al Barça. En l’última jugada, quan els de Gerard López signaven l’empat, va aparèixer el vers lliure blaugrana, la millor expressió de l’equip: un contraatac, i aquí Aleñà, Cardona i Nahuel no van perdonar.

Les emocions