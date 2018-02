L’Hospi s’escapa i allarga la ratxa al Nou Sardenya

El duel en la zona de promoció d’ascens entre l’Europa i l’Hospitalet va deixar una de les parts fora de la zona noble. Els riberencs es van fer forts al Sardenya, especialment en la primera part, i van sumar el cinquè triomf consecutiu, que els manté aferrats al subcampionat mentre que els graciencs tornen a la derrota cinc partits després de l’última vegada i cauen fins a la sisena posició.

Els de Joan Esteve, que no troben la fórmula per obtenir bons resultats a casa aquesta temporada, van veure com el partit es posava coll amunt després d’un penal assenyalat a Alberto al quart d’hora de partit. Manzi no va perdonar des dels onze metres i va encetar el marcador. L’Europa ho va provar amb jugades per les bandes, però no van generar grans problemes a Aliaga. L’Hospitalet, que dominava la possessió de la pilota, tampoc no aconseguia crear grans ocasions de perill fins que a tocar del descans Manzi va veure Arnau avançat i va fer un xut gairebé des del mig del camp que va acabar al fons de la porteria local i va deixar el partit molt encarrilat per als de la franja.

L’Europa va posar la sisena només de començar el segon temps per retallar distàncies, i ho va aconseguir gràcies a Pluvins, que va aprofitar una pilota morta al costat dret de l’àrea visitant per fer l’1-2. Però els graciencs van passar de l’alegria al drama. Només tres minuts després, Alberto va veure la segona amonestació i va deixar l’equip amb un efectiu menys. Joan Esteva va redibuixar l’equip i les accions d’anada i tornada es van succeir gairebé fins al final d’un segon temps en què qualsevol dels dos equips podria haver tornat a anotar. Al final, però, les aturades salvadores dels dos porters, Arnau i Aliaga, van evitar l’engreix del marcador i els tres punts van marxar cap a la riba del Llobregat.