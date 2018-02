El Reus derrota clarament el Llorca (3-0)

El Reus ha aconseguit una victòria tan obligada com important contra el cuer, el Llorca, gràcies als gols en la segona meitat de Fran Carbia, Vitor Silva i Lekic. És la primera vegada que el Reus, que amplia el marge respecte la zona de descens, fa tres gols en un mateix partit a segona A.

En la primera meitat al Reus li ha faltat profunditat per superar les dues línies, juntes i avançades, del Llorca, i quan ho ha aconseguit no ha tingut encert els últims metres.

Per sort per als locals, però, la primera acció destacada de la segona part ha acabat amb la pilota dins la porteria, en una rematada de Fran Carbia després d’un córner. Amb més tranquil·litat, el Reus ha controlat el joc i Vitor Silva, en un penal provocat per Querol, i Lekic han sentenciat.