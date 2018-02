L’abecé de la categoria

“La categoria et demana ser sòlid en defensa i, en atac, aprofitar la qualitat dels davanters.” Fàcil en la teoria, molt més complicat de portar a la pràctica, és l’abecé de la segona A i, de moment, Nano Rivas l’està aplicant amb encert. En els dos partits en què ha dirigit el Nàstic aquesta temporada des que va substituir Rodri a la banqueta, l’equip grana no ha encaixat cap gol i ha aprofitat la capacitat de definició d’Álvaro Vázquez per aconseguir una victòria: 0-0 contra el Cadis al Nou Estadi i 0-1 a Albacete. La temporada passada, en què va arribar a la banqueta grana en la recta final per salvar un equip amb l’aigual al coll, només va rebre un gol en els tres partits dirigits, amb tres victòries. Va treure tot el suc de la solidesa defensiva i de la qualitat dels davanters: 3-1 contra el Girona, 0-1 al camp del Tenerife i 1-0 contra l’UCAM, amb tres gols d’Ike Uche i dos de Manu Barreiro.

“Mantenir la porteria a zero és la clau per aconseguir els objectius. A segona A té una importància molt gran, la qual cosa no significa que no vulguem jugar a l’atac, però en aquesta categoria hi ha coses que si no les tens clares acabes patint. Si som capaços de mantenir aquesta solidesa ens anirem deixant anar i anirem afegint coses”, afirma Nano Rivas, content pel rendiment defensiu del seu equip en els dos partits. Contra el Cadis, el tècnic de Ciudad Real va situar dos centrals –Xavi Molina i Pleguezuelo–, amb dos laterals, mentre que al camp de l’Albacete va jugar amb tres futbolistes a l’eix de la defensa –hi va afegir César Arzo–, dos carrilers i un pivot al mig del camp –Fali– molt atent a les cobertures defensives. La idea de Rivas era contrarestar el joc directe i de segones jugades de l’equip de Castella-la Manxa. Caldrà veure quin esquema tàctic utilitzarà demà al vespre en la visita del Saragossa de Natxo González al Nou Estadi, tot i que ell mateix recorda que “més enllà del dibuix es tracta de guanyar duels i disputes, i de viure el partit amb intensitat”.

La segona part de la teoria parla d’aprofitar les poques ocasions de gol que solen tenir els equips en els partits, moltes vegades igualats i tancats, de segona A. Per això el Nàstic té en la plantilla Uche i Barreiro –davanters amb una trajectòria contrastada, especialment el nigerià, autors de gols clau la temporada passada i que en l’actual ja n’han fet tretze entre tots dos– i per això l’ha reforçada en el mercat d’hivern amb Álvaro Vázquez, que ja ha marcat tres gols en els sis duels que ha disputat amb la samarreta grana. “En partits en què hi ha molta disputa i poca circulació de pilota, i en què s’arriba poques vegades a la porteria del rival, fer-les entrar marca la diferència”, sentencia Nano Rivas.