L’espina clavada

Els partits com a local van ser la creu d’Antonio Rodríguez, i en part va ser la causa de la seva destitució, de manera que amb Nano Rivas el Nàstic està obligat a donar alegries a l’afició tarragonina. Després d’haver posat la primera pedra de la reacció que s’espera amb el nou entrenador, basada en una solidesa defensiva que ha permès obtenir quatre punts en els dos primers partits dirigits pel tècnic de Ciudad Real, ara toca consolidar-la amb una victòria a casa. Un Saragossa en procés de millora és aquest vespre el visitant del Nou Estadi (20.30 h).

Nano Rivas, que té les baixes del sancionat Maikel Mesa i dels lesionats Dumitru i Djetei, i el dubte seriós d’Abraham –que com Dumitru no va acabar el partit d’Albacete per culpa d’una lesió muscular–, no va avançar ahir si utilitzarà el sistema de quatre defenses del dia del Cadis o el de tres centrals del Carlos Belmonte. “El dibuix importa poc, del que es tracta és de ser valents i atrevits, jugar tant com puguem al camp del rival i ser molt sòlids i concedir poc en defensa”, afirma el tècnic, que considera clau que els seus jugadors mantinguin sempre la concentració i la intensitat: “Quan ens pensem que posant-n’hi menys en farem per guanyar, ens anirà malament.”

El Saragossa de l’extècnic del Reus Natxo González s’ha mostrat com un equip compacte i amb espurnes de qualitat i bon joc, però li ha faltat sort, encert i continuïtat, i per això li costa allunyar-se de la zona de descens. En les últimes jornades sembla que ha aconseguit per fi una mica de regularitat, tot i que es basa en els partits a La Romareda, on encadena tres victòries. A fora, en canvi, no ha guanyat des del 3 de desembre, quan es va imposar a El Molinón.