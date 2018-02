Coe torna a escena a Gavà

Després d’haver sortit per la porta del darrere de Sabadell i de Badalona, José García, Coe, torna a la primera plana del futbol català. El Gavà, el club al qual va fer de mecenes del 2014 al 2016, és la seva nova casa. L’empresari, a través dels seus contactes, ha ajudat perquè l’entitat tanqui un acord amb el Mercantil que ha d’assegurar la supervivència del club que estava a un pas de la desaparició. Però la seva primera mesura ha estat propiciar la destitució d’Antonio Escudero. El malestar en contra del tècnic era evident des de feia setmanes; l’entrenador es negava a fer jugar, per motius esportius, el fill de Coe, el lateral Adri Garcia. La destitució, doncs, es va produir després d’un empat contra el Figueres (2-2), aconseguit en l’últim minut i després que, per segona setmana consecutiva, Adri Garcia no fos inclòs en la llista de convocats.

El Gavà no va donar cap raó pública per a l’acomiadament del tècnic, però internament va comunicar que el viratge del projecte comportava un canvi a la banqueta. De fet, segons fonts internes, el club va decidir acomiadar l’extècnic de la Muntanyesa sense que acabés el partit a Vilatenim (2-2). La insistència de José García sobre l’actual junta directiva al voltant de l’acomiadament d’Escudero va donar els seus fruits, segons aquestes fonts.

En els darrers mesos, Coe no ha tingut un bon feeling amb Escudero, perquè el tècnic no donava oportunitats, per raons esportives, a Adri Garcia, lateral dret de l’equip i fill del president de Hummel a Espanya i Portugal. El cos tècnic sempre havia tingut bones paraules pel coratge i la bona actitud del jugador. El curs passat, el lateral també va jugar al juvenil del Sabadell, al Sabadell B i, fins i tot, va arribar a ser convocat amb el primer equip quan Coe estava al capdavant de les operacions del conjunt arlequinat.

El nou projecte