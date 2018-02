Un escenari entravessat

Al Nàstic se li solen entravessar les visites al terreny de joc del Barça B, ja que dels setze partits oficials que hi ha disputat només n’ha guanyat un. L’últim precedent entre els dos equips al Miniestadi va ser la temporada 2011/12, també a segona A, en un partit que va acabar amb victòria blaugrana (1-0) i la destitució, l’endemà, de l’entrenador del Nàstic, Joan Carles Oliva. L’única victòria grana al camp del filial blaugrana va ser la temporada 2002/03, a segona B (1-2), un resultat que els tarragonins voldrien repetir en el partit de demà a la tarda.

El Barça B i el Nàstic han coincidit en la lliga quatre temporades a segona A –a principis de la dècada actual i als anys setanta–, vuit a segona B –des de finals dels setanta fins a principis del segle XXI– i dues a tercera –a principis dels setanta–, i també es van enfrontar en la copa, els anys 1979 i 1984, quan el filial blaugrana hi podia participar. Dels setze enfrontaments oficials al terreny de joc blaugrana, el Barça B n’ha guanyat nou, hi ha hagut sis empats i el Nàstic només ha sortit vencedor una vegada. Curiosament, tots els empats corresponen a la primera època de partits entre els dos equips, de manera que de vuit les últimes visites al Barça B, el Nàstic n’ha sortit derrotat set vegades.

El Nàstic estava amb l’aigua al coll l’últim cop que va visitar el Miniestadi, cuer amb només quatre punts en les deu jornades que s’havien disputat. El Barça B, en canvi, encadenava dos triomfs i buscava el tercer, i el va assolir gràcies a un gol de Carmona en el minut 38. El filial, entrenat per Eusebio Sacristán, va alinear Oier, Balliu, Bartra, Muniesa, Planas, Dos Santos, Carmona, Riverola, Femenía, Rafinha i Lobato, mentre que Gustavo, Jonathan Soriano i Espinosa van sortir en la segona meitat. L’onze del Nàstic estava format per Rubén Pérez, Sergio Juste, Arzu, Álex Ortiz, Xisco Campos, Seoane, Longás, Adrián Luna, Eloy Gila, Peragón i Powel. També van jugar Álvaro Rey, Tuni i Fernando Morán. La derrota va suposar la destitució, l’endemà, d’Oliva, substituït per Jorge d’Alessandro, que no va poder evitar el descens.