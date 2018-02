Els comptes de Seligrat

A sis punts del descens i a vuit de la permanència, el Sabadell no és on ell mateix esperava havent passat dos terços de campionat. El conjunt de Toni Seligrat ha patit especialment a casa (18 punts), on s’ha mostrat encallat en el joc ofensiu (13 gols). Les característiques de la plantilla i el joc de l’equip, més avesat a no encaixar, han castigat en excés un conjunt que, sorprenentment, ha rebut la meitat dels gols en jugades a pilota aturada. Però, tot i aquesta trajectòria, l’entrenador no pensa variar gens ni mica els seus plantejaments: l’objectiu del tècnic no és fer un cop de volant, sinó potenciar les virtuts del conjunt per tornar a guanyar.

“En la jornada 24 –relata Seligrat– 15 dels 20 equips de la lliga van fer 0 o 1 gol. I en la jornada 25 i 26, van ser 17 els equips. Aquest és el guió real del que passa en el grup.” El tècnic té clar que no és una lliga per fer filigranes i per això la recepta que utilitza és la fortalesa defensiva i les jugades a pilota aturada, dues lleis que li han servit per jugar la promoció d’ascens en quatre dels últims cinc anys. “La màxima qualitat ofensiva no és a segona B, els camps són molt dolents i la pilota també. Això ho barreges i provoca que el gol costi molt que arribi”, admet el tècnic, que, d’altra banda, considera que darrerament l’equip s’ha bloquejat mentalment. “Si hi hagués un mal ambient al vestidor, si l’equip jugués malament, aquesta seria la causa, però estic molt tranquil perquè l’equip el veig molt bé i els jugadors estan fent tot el que poden”, insisteix.

Demà el conjunt arlequinat té un enfrontament clau al camp de l’Atlètic Balears, un equip en descens però que va amb el ganivet entre les dents des del fitxatge de l’experimentat tècnic Mánix Mandiola. El Sabadell sempre s’ha trobat més còmode en camps de les característiques de Son Malferit (petits i de gespa natural) que no pas en altres de més grans, incloent-hi la Creu Alta. “L’explicació és que, en general, tenim un nivell competitiu altíssim”, resumeix l’entrenador.