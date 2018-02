Ensurts innecessaris

Quan són onze contra onze sobre la gespa i l’àrbitre està a punt de xiular, la condició de favorit no compta per a res. Però ara mateix la distància que hi ha entre el Reus i el filial del Sevilla és astronòmica. No només pels divuit punts de diferència o pels nou llocs que els separen. També són les sensacions que han deixat els dos equips darrerament. Per tot plegat, tot el que no sigui una victòria avui per a l’equip de López Garai serà una decepció i, sobretot, complicar-se la vida amb vista a la permanència amb dos partits a l’horitzó, el d’avui i el de la setmana que ve contra la Cultural Leonesa, que poden ser clau a l’hora d’assegurar-la.

El Reus ara mateix està molt bé. La darrera victòria a casa contra el Llorca (3-0) ha reforçat la moral de l’equip que, en els darrers partits, ha mantingut els partits força sota el seu control. “Havíem tingut un petit sotrac en els resultats, havíem baixat el nivell de joc i ara tot això ho hem deixat enrere”, explicava el tècnic López Garai: “Estem en un bon moment de joc, de confiança, perquè hem anat recuperant gairebé tots els jugadors de la plantilla. Tot plegat em fa estar satisfet, però no confiat.”

Els roig-i-negres han anat buidant la infermeria fins al punt que només hi ha dos jugadors: la baixa de llarga durada de Ricardo Vaz i la molt recent de Vítor Silva. Per substituir al mitjapunta portuguès, lesionat en el darrer partit a El Sadar, el tècnic podria apostar per Tito atesa la voluntat ofensiva del Sevilla Atlético: “La lectura que podem fer a hores d’ara és que atacaran més que el Llorca. Això segur. A Tevenet li agrada el joc ofensiu, i sent un filial és lògic que tirin més cap amunt. Però d’altra banda haurem d’estar atents per si deixen més desprotegida la seva zona defensiva. Serà un partit diferent als que ens hem trobat darrerament”, assenyalava el tècnic.

Un rival ferit