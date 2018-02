El retorn de la parella del gol

Feia gairebé un mes que Leo Messi i Luis Suárez, la gran parella ofensiva del Barça d’Ernesto Valverde, no marcaven plegats en un partit de lliga. Va ser en el partit contra l’Alavés al Camp Nou, en què l’uruguaià i l’argentí van capgirar el gol inicial de Guidetti. Aquella tarda, de fet, Messi i Suárez van encadenar la cinquena jornada de lliga marcant plegats, amb l’afegit que tots dos també havien vist porteria en la tornada dels quarts de la copa del Rei, contra l’Espanyol (2-0). Des de llavors, però, el 10 i el 9 blaugrana no havien aconseguit marcar en un mateix partit, amb un balanç d’una diana de Messi –contra el Chelsea– i dues de Luis Suárez –en les semifinals de la copa contra el València i contra l’Eibar–. La dinàmica, però, es va trencar ahir amb virulència, ja que la parella del gol del Barça només va necessitar mitja hora per capgirar el gol de Portu. Primer va marcar Luis Suárez, en aprofitar una excel·lent passada a l’espai de Messi (5’). I l’argentí es va afegir a la festa en el minut 30, en superar Bounou després d’una deixada amb el pit de Luis Suárez. I tot plegat va ser només un tastet de l’exhibició que van completar tots dos, ja que Messi va fer anar de corcoll la defensa del Girona amb les seves arrencades marca de la casa pel centre de l’atac i amb les seves assistències mil·limètriques, i Suárez va fer el mateix amb una mobilitat i un instint propis d’un davanter del màxim nivell.

En plena voràgine ofensiva blaugrana, Messi va marcar el seu segon gol en una acció de geni, en executar una falta per sota de la tanca i, tot just abans del descans, de les seves botes va néixer el 4-1, en deixar tot sol Coutinho amb una passada a l’espai. El migcampista brasiler, però, va optar per cedir l’esfèrica a Luis Suárez, que acompanyava la jugada i que va marcar amb la porteria buida.

El partit ja estava resolt, però després de la represa tant Messi com Luis Suárez van seguir a la seva, mirant sempre cap a la porteria de Bounou. Tot just començar el segon temps, l’uruguaià va xutar al pal i, tot seguit, va ser el torn de Leo Messi, que va veure com el porter del Girona evitava el seu hat-trick. Bounou, de fet, es va tornar a exhibir en un llançament de falta fantàstic de l’argentí. En l’acció del 6-1, però, ja no hi va poder fer res i Luis Suárez va aconseguir completar el seu trio de gols en aprofitar una bona centrada de Dembélé. Amb aquesta diana, Luis Suárez va fer el seu 144è gol amb la samarreta del Barça, amb el qual ja supera Alcántara i s’erigeix en el sisè màxim golejador de tota la història del club, només superat per Escolà (167), Samitier (184), Kubala (194), César (232) i, com no, Leo Messi (537). El davanter uruguaià, que no va començar gaire bé la temporada, ha marcat ja aquest curs 23 dianes (20 en la lliga i tres en la copa del Rei). Messi, per la seva banda, acumula ja 30 dianes en partits oficials (22 en la lliga, 4 en la Champions, 3 en la copa del Rei i 1 en la supercopa d’Espanya).