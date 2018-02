La força del col·lectiu

Havent passat vuit jornades des del seu adeu, el Cornellà ha demostrat que, a efectes pràctics, no troba a faltar Enric Gallego. El sotrac de la planificació esportiva en el mercat d’hivern no ha fet canviar, gens ni mica, el rumb d’un equip que ha donat un cop de puny sobre la taula en els últims dos partits a casa. Els dos primers classificats (Mallorca i Vila-real B) han sortit escaldats del Municipal de Cornellà, que ha experimentat una explosió golejadora amb sis gols contra els dos galls.

Els registres que ha sumat l’equip en les últimes vuit jornades sense Enric Gallego són calcats als que el conjunt verd experimentava amb el màxim golejador de la categoria a les seves files. Una variació d’un 0,1% en els punts aconseguits de mitjana i una del 0,05% en els gols aconseguits ha estat la diferència. És a dir, que el Cornellà ha sumat pràcticament els mateixos punts i ha fet els mateixos gols amb Enric Gallego (19 jornades) i sense ell (8 jornades).

La raó principal és que, futbolísticament, els partits del Cornellà segueixen un esquema similar i, a la pràctica, molts més jugadors s’han afegit a la causa golejadora. Des de l’adeu de Gallego, han estat nou els jugadors que han vist porteria (11 gols repartits en vuit jugadors). Tot plegat provoca que els verds hagin sumat ja el mínim teòric per a la salvació i no s’estiguin de romanços a l’hora d’admetre que l’objectiu és jugar la promoció d’ascens: “Des del Nadal sabem que la promoció d’ascens és el nostre objectiu. Ja tenim experiència en aquesta lluita, però mai saps si estàs preparat fins que hi arribes”, admet l’entrenador Jordi Roger, que té el seu equip quart classificat, amb tres punts d’avantatge respecte al cinquè classificat (el Lleida, proper rival a casa d’aquí a dues jornades): “Queden onze jornades i ho intentarem fins al final. Tenim la il·lusió i el somni de ser-hi. Però fins ara, la temporada que estem fent és per treure’s el barret.”