Decisió final sobre el futur de Sierra a l’Hospitalet

La junta directiva de l’Hospitalet es reunirà avui per decidir sobre la continuïtat d’Òscar Sierra, jugador detingut la setmana passada i posat en llibertat sota fiança de 7.000 euros. El defensa de l’Hospitalet va ser arrestat per la seva implicació, segons la investigació oberta, en una trama conjunta que s’estenia a tot l’Estat i que arreglava partits de la segona divisió B i la tercera divisió. El club riberenc, on el jugador va arribar aquest estiu, estudiarà la continuïtat del lateral, però el seu futur sembla clar: tot fa pensar que el jugador abandonarà l’entitat.

Tot i que cap dels partits de l’Hospitalet és entre els 51 investigats per la policia (alguns estan vinculats al futbol català, amb equips com el Santfeliuenc, el Granollers, el Gavà, el Cornellà –exequip de Sierra– i el Barça B), el club riberenc hi vol posar fil a l’agulla i posar fi a una situació que ha trasbalsat l’entitat sense estar-hi directament implicada. Sierra, que va arribar dijous a Barcelona després de declarar al jutjat de Zafra (Extremadura), no s’ha entrenat ni va jugar el partit de diumenge passat contra el Castelldefels (1-1) i sembla que els seus darrers minuts amb la samarreta de la franja ja s’han disputat. Aquesta temporada, el defensa ha disputat 1.600 minuts amb la samarreta de l’Hospitalet repartits en 20 partits. El curs passat va jugar 22 enfrontaments amb el Cornellà a la segona divisió B.