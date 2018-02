Efectivitat latent

Qui més ha demostrat, a la plantilla del Reus, tenir l’efectivitat que tant ha trobat a faltar en la temporada i mitja a segona A l’equip roig-i-negre és Dejan Lekic. El davanter serbi només ha estat titular set vegades i s’ha perdut onze partits, però malgrat això és, juntament amb Gus Ledes, el màxim realitzador del Reus, amb cinc gols. L’últim el va marcar diumenge passat, i va ser clau. Avançada la segona meitat del partit contra el cuer, el Sevilla Atlético, l’equip d’Aritz López Garai no trobava la manera de superar l’equip andalús. Llavors va entrar al terreny de joc Lekic i, vuit minuts després, va aprofitar una centrada de Máyor per controlar la pilota amb el pit i engaltar-la lluny de l’abast del porter.

“És un jugador especial. El conec bé perquè el vaig tenir de company i sé que em pot donar 35-40 minuts de qualitat. Tot i que si continua trucant a la porta de la titularitat caldrà buscar-li un forat a l’onze inicial”, afirma el tècnic, Aritz López Garai, que va compartir vestidor amb Lekic la temporada 2013/14 a l’Sporting de Gijón, a segona A, la campanya del sostre golejador del serbi (12 gols en 36 partits de lliga). López Garai, però, assegura que, més enllà de qui surt d’inici o qui ho fa en la segona meitat, el que busca és que “cada jugador en el temps que estigui al camp doni el màxim per a l’equip”. Dels cinc gols que ha fet Lekic, tres els ha fet sortint com a revulsiu, paper que, de moment, li té reservat el tècnic basc, que confia com a punta titular en Máyor. L’altre, Edgar Hernández, només ha jugat quatre estones els últims onze partits.

Lekic, de 32 anys, s’ha acostumat, al llarg de la seva carrera, a sortir en les segones parts. La temporada passada, per exemple, va disputar 34 partits amb el Mallorca, dels quals només vuit com a titular. És per això que el serbi, un gat vell que sap el pa que es dona en el món del futbol, i sobretot pel que fa als davanters, es limita a assegurar que ha d’estar a punt per aprofitar les oportunitats que li doni l’entrenador i, quan les tingui, estar concentrat i ben situat dins l’àrea per marcar. “Hi soc per ajudar l’equip i ho dono tot per fer-ho”, afirma el serbi, al qual el fet d’arribar l’últim dia del mercat d’estiu i alguns problemes físics no l’han ajudat a tenir més continuïtat.

