La pressió, per als altres

Ja feia algunes setmanes que la visita d’avui del Reus al Reino de León es veia com un partit clau en la lluita per la permanència (a les 4). L’equip roig-i-negre ha fet els deures –7 punts dels últims 9– i per això arriba al duel sense urgències, amb un bon marge de seguretat i conscient que l’empat no seria un mal resultat i que la victòria deixaria pràcticament enllestida la permanència. La pressió és tota per a la Cultural Leonesa, que és l’equip que marca la zona de descens, a quatre punts de les places de permanència i amb vuit menys que el Reus. Tres punts per als roig-i-negres, per tant, deixarien el pou a onze i arribarien als 40 punts. Seria una situació còmode per continuar caminant cap als 50, que ja es veurien a l’abast.

La Cultural Leonesa, tal com va demostrar en el partit de la primera volta al Baix Camp (1-1), té una proposta atractiva, basada en el futbol associatiu i una segona línia d’atac de qualitat –hi destaca el vallesà Josep Señé, que no s’ha perdut ni un sol minut en la lliga–, però la categoria no és generosa amb els equips atrevits i poc pragmàtics. Hi ha catorze conjunts que han marcat menys gols que la Cultural, però només un, el Còrdova, que n’ha rebut més. Així, faltat d’equilibri, només ha guanyat sis partits i, a més, ara encadena quatre derrotes, que l’han enfonsat més que mai en la zona de descens. Malgrat això, a Lleó mantenen la fe en el jove Rubén de la Barrera i, malgrat el ball de tècnics que hi ha hagut fins ara a segona A, encara no ha estat qüestionat.

Aritz López Garai, que té les baixes d’última hora de Borja i Haro, amb molèsties, considera que al seu equip no li interessa un partit d’anades i tornades contra un rival amb recursos ofensius.