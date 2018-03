Alegria inajornable

La victòria d’ahir de la Cultural Leonesa, l’equip que marca la zona de descens, pressiona el Nàstic, que avui està obligat a vèncer el Tenerife si no es vol quedar a un sol punt del pou i continuar alimentant els fantasmes del Nou Estadi, on fa quasi tres mesos que no guanya (a les 4).

El Tenerife, un equip amb un projecte ambiciós, no aconseguia consolidar una dinàmica positiva que l’allunyés del perill i l’acostés a la zona alta, i per això a principis de febrer, en veure’s a un sol punt de les places de descens, la junta directiva va decidir destituir el tècnic, Pep Lluís Martí, i substituir-lo per Joseba Etxebarria. Amb el basc a la banqueta, l’equip canari s’ha reactivat, ja que ha aconseguit dues victòries i un empat en els tres partits dirigits per l’exfutbolista del l’Athletic. Ara té més a prop les places de fase d’ascens –a 7 punts– que les de descens –a 8– de manera que a Santa Cruz de Tenerife tornen a mirar el futur amb optimisme i no descarten res.

“Té varietat en atac, capacitat golejadora i qualitat. A més, amb el canvi de tècnic han trobat una dinàmica bona”, explica Nano Rivas sobre el rival d’avui. El tècnic del Nàstic considera que el seu equip ha de donar normalitat al fet de jugar a casa, malgrat la mala ratxa: “És un partit més davant la nostra afició, no hem de pensar en les estadístiques ni ens podem generar una pressió excessiva. Ens hem de centrar en els detalls del partit.” Segons Rivas, el Nàstic, que té les baixes dels lesionats Javi Márquez, Álvaro Vázquez, Dumitru i Djetei, a més d’Omar Perdomo, que no es pot enfrontar per contracte amb el seu exequip, ha de fer un partit complet en defensa i “anar al límit, com sempre en una categoria tan igualada”.