Sotmesos a Lleó

El pla li va sortir a la perfecció, a Rubén de la Barrera. El jove tècnic de la Cultural Leonesa, que sobreviu a la voràgine de relleus a les banquetes de la categoria gràcies a la confiança del seu club malgrat estar en zona de descens, va idear una primera meitat de gran intensitat ofensiva per ofegar el Reus, que hauria preferit un partit calmat, i en va treure dos gols abans del descans (25’ i 35’). En la segona part, amb la victòria encarrilada, el tècnic local va fer disminuir el ritme del duel, amb substitucions per contemporitzar el joc, i va convertir en estèrils els canvis ofensius d’Aritz López Garai, que va acabar amb els tres puntes de la plantilla –Máyor, Lekic i Edgar Hernández– però que no va aconseguir que el seu equip fes perillar la victòria de la Cultural. Amb la derrota, el Reus va perdre una gran oportunitat per deixar mig enllestida la permanència i va donar molta vida al seu rival d’ahir, que ara se situa a un punt de la zona de permanència –en espera dels resultats d’avui– i a cinc dels roig-i-negres.

“Ens interessa un partit ordenat, no d’anades i vingudes”, va dir divendres López Garai, que segurament va començar a patir quan va veure l’onze inicial de De la Barrera, amb un doble pivot de creació i verticalitat –Señé i Marcos– i dos davanters. El tècnic del Reus, que va mantenir l’esquema habitual, va comprovar amb impotència com la Cultural Leonesa imposava el ritme elevat que li convenia, sense treva i amb moltes pilotes a l’àrea visitant. A més, deixava poques opcions al Reus, que en la primera meitat només va protagonitzar una aproximació, tot i que va ser molt clara. Yoda va enviar una bona passada a Máyor que, de manera incomprensible, es va entrebancar just abans de xutar sol davant Palatsí (23’). Va ser un miratge i el preludi dels dos gols de la Cultural, molt semblants, en dues grans centrades de les que només cal pentinar la pilota per fer mal. En la primera, en un córner, Sergio Marcos va posar molt tensada al primer pal l’esfèrica, que va lliscar sobre el cap del roig-i-negre Pichu Atienza i es va esmunyir entre les mans d’Edgar Badia. En la segona, Emi Buendía va servir una falta amb molt verí, que va ser fregada pels caps del local David García i del visitant Jesús Olmo.

Era evident que el panorama havia de canviar si el Reus volia tenir possibilitats de puntuar, i en la segona meitat López Garai va posar tota la carn a la graella. En el descans ja va fer entrar Lekic per Tito Ortiz i, poc després, va situar a la gespa Edgar Hernández i Fran Carbia, de manera que va acabar jugant pràcticament amb quatre davanters i amb l’ordre de penjar ràpidament pilotes a l’àrea rival. Però només un xut al pal de Fran Carbia (71’) va estar a punt de revifar el Reus, ja que la Cultural li va fer molt poques concessions i també va tenir alguna oportunitat per fer el tercer.