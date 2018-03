Als visitants Mario Fuentes (57’) per vermella directa i Ruso, per doble groga (90’).

LLEIDA: Diego Rivas; Leto (Huertas, 78’), Trilles, Eneko, Mousa (Nierga, 45’); Javi López, Albístegui (Valiente, 71’), Manu Molina, Pumar; Jorge Félix i Juanto. ALCOIÀ: Bañúz; Barreda, Ruso, Galas, Mario Fuentes, Navarro (Alarcón, 88’); López Silva, Mario Arqués (Nieto, 66’), Ribelles, Gato; i Mariano (Hernán Lino, 80’). GOL: 1-0 (79’) Juanto. ÀRBITRE: González Esteban. T.G.: Als locals Jorge Félix, Albístegui i Trilles, i als visitants Mariano, Ribelles i Galas. T.V.: Als visitants Mario Fuentes (57’) per vermella directa i Ruso, per doble groga (90’). PÚBLIC: Uns 900 espectadors al Camp d’Esports.

El Lleida va aconseguir tres punts d’or en una victòria d’ofici i molt patida contra un Alcoià que, tot i que va ofegar tàcticament els blaus en moltes fases del partit, no va evitar que Huertas assistís amb molta precisió Juanto per marcar el gol decisiu al tram final.

En el primer temps, l’Alcoià va mostrar de seguida les seves intencions avisant, en el minut 4, amb un xut alt de Ribelles, que va tenir continuïtat amb tirs posteriors d’Arqués, López Silva i Galas. Tot plegat, proves d’una superioritat visitant que va minvar vora el descans en benefici del Lleida, amenaçant a través de Juanto (41’).

Tot i la millora percebuda en el final del primer temps, l’Alcoià va seguir amb el seu pla de partit després de la represa. Amb tot, en el minut 54, Trilles va estar a punt de marcar en una rematada de cap a la base del pal dret que Bañuz va desviar. Poc després, la vermella a l’exblau Mario Fuentes va suposar un punt d’inflexió a què van seguir nombroses aproximacions pels de la Terra Ferma, finalitzades amb el segell de Juanto, Manu Molina i Javi López. Tot i així, l’Alcoià no va perdre pistonada i, en el minut 70, va estar a punt de marcar en una rematada de Ruso al travesser. Però, finalment, Joel Huertas va enviar una mil·limetrada assistència a Juanto, que, al primer pal, va signar el gol de la victòria. Després del gol, el Lleida va saber patir per assegurar els punts just abans de visitar el Cornellà.