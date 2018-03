Una tendència a corregir

El Reus no se sent tan acompanyat aquesta temporada quan juga al seu estadi com la campanya passada, ja que van a veure’l més de mil espectadors menys per partit. Aquest curs, la mitjana és de 2.400 aficionats –l’aforament és de 4.300–, mentre que l’any passat n’hi anaven 3.700. El ple només s’ha vorejat una vegada aquest any –contra el Nàstic– i només en un altre partit, la visita de l’Osasuna, es van superar els 3.000 espectadors. La temporada passada, en canvi, en 20 dels 21 partits a casa es van superar els 3.000 seients ocupats i set vegades els 4.000. Només els dos filials tenen aquesta temporada una assistència mitjana d’aficionats més baixa, mentre que el curs passat hi havia cinc equips per sota (Lugo, Osca, Mirandés, Numància i Alcorcón).

El president del Reus, Xavier Llastarri, recorda que el club no va tocar els preus amb el canvi de temporada i que el nombre d’abonats no ha disminuït, de manera que considera que és el públic no soci el que els ha fallat aquesta temporada. Admet, també, que ja no hi ha l’efecte novetat del primer any a segona A, i per això la davallada era previsible. “I també tenim l’estadi que tenim, no podem posar preus tan baixos com altres clubs amb estadis més grans perquè n’hem de treure rendibilitat”, explica Llastarri, que troba a faltar que la ciutat valori més el present del club: “Potser no s’acaba de donar la importància que es mereix al fet d’estar a segona A. Vam tenir la sort d’unir-nos amb Joan Oliver i fer un projecte molt sòlid que s’ha de valorar.”

Malgrat tot, el president del Reus és optimista i, d’entrada, està convençut que l’assistència millorarà en el tram final, ja que s’esperen partits atractius a l’estadi –falten per visitar-lo l’Osca, l’Almeria, el Cadis, el Saragossa, el Tenerife i el Còrdova– i s’ha d’assegurar la permanència. “Farem esforços entre tots per aconseguir-ho”, diu Llastarri, que explica que el club farà promocions per tal que hi hagi bones afluències d’espectadors. A llarg termini, els projectes que s’estan estudiant –el club està pendent de presentar-se al concurs per a la concessió de l’estadi, que és municipal, tot i que encara no es tanca a la possibilitat de buscar una seu fora de la ciutat– preveuen augmentar la capacitat fins als 6.000 seients en una primera fase i arribar als 15.000 més tard, la qual cosa suposaria, segons Llastarri, “un impuls important” per fer créixer el club i aconseguir que més gent vagi a veure els partits del Reus.

El líder, visitant atractiu

De moment, el futur immediat és el partit de diumenge a les 8 del vespre contra el líder, l’Osca. Tot i que, segons Llastarri, l’horari no és el millor, el club espera que la visita dels aragonesos faci pujar l’assistència i sigui l’inici d’una nova tendència fins a final de curs. Per ajudar-hi, el Reus ha endegat una promoció per la qual tant els abonats com els que no ho són podran adquirir una entrada extra per cinc euros. Amb el tiquet, a més, es podrà aconseguir un descompte per veure el Reus-Almeria.