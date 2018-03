La tercera seguida a casa és un repte

El Reus va perdre una bona oportunitat per encarrilar la permanència amb la derrota del cap de setmana passat a Lleó, de manera que ha afegit pressió al partit d’avui, compromès per si mateix: la visita del líder, l’Osca. En els dos anteriors partits a casa, l’equip d’Aritz López Garai va aconseguir dues victòries, gairebé obligades per apropar-se a la salvació, contra els dos últims classificats, el Llorca i el Sevilla Atlético. Encadenar-ne tres, però, no serà tan fàcil. “El partit és tot un repte”, afirma López Garai, ja que recorda que hi ha moltes possibilitats de veure l’Osca a primera la temporada vinent.

Sense Cucho ni Melero

L’Osca comanda la classificació amb mà de ferro des de mitjan primera volta. Tot i això, ara no està en el millor moment, ja que fa tres partits que no guanya, les dues derrotes en dos partits seguits a fora –a Valladolid i Vallecas– i l’empat de la setmana passada contra l’Almeria. L’Osca està trobant a faltar un dels seus màxims golejadors, Cucho Hernández (11 gols), que fa més d’un mes que està lesionat i que, malgrat que ja s’entrena, tornarà la setmana que ve. A més, avui tampoc hi serà l’altre golejador dels aragonesos, Gonzalo Melero (12 gols), sancionat.

L’Osca ha visitat quatre vegades el camp del Reus, en tres categories diferents, i no hi ha perdut mai. La temporada passada, el partit va ser dolorós per al Reus, ja que l’Osca es va imposar gràcies a un gol de Samu Sáiz en el temps afegit. Els dos equips van coincidir dues vegades a segona B, la temporada 2005/06, amb empat a Reus (0-0), i la 1982/83, amb victòria visitant (1-2). El primer precedent entra catalans i aragonesos va ser el curs 1976/77, a tercera divisió (0-0).