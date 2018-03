El Figueres fa saltar la banca contra el segon classificat

La Unió va sumar ahir a l’Hospitalet la segona victòria consecutiva i la quarta jornada sense guanyar després d’un triomf ben sofert al camp d’un dels favorits a l’ascens, l’Hospitalet. Un gol de falta d’Albert Canal poc després de la primera mitja hora de partit va resoldre un duel amb moltíssimes ocasions de gol per a tots dos equips, que van estar tremendament desencertats davant de porta. L’Hospi va erigir-se en dominador en el primer temps i va sovintejar la porteria d’Aroca. El mallorquí Miquel Ripoll va ser l’home més incisiu dels locals, seva va ser la primera ocasió en el minut 3 i també seva va ser l’assistència a Velillas, que amb tot a favor va enviar la bola als núvols (30’). El Figueres, que només havia provat fortuna amb un xut llunyà de Xavi Ferron (20’), va assestar el gran cop en el minut 33, amb un llançament de falta d’Albert Canal que va sorprendre Aliaga. El gol va fer mal a l’Hospi, que només va inquietar Aroca per mitjà del capità Dani Fernández.

Enj la represa, els locals van sortir en tromba disposats a igualar el matx, però no va ser el dia dels davanters de l’Hospi. En el minut 51, doble ocasió d’Agi i de Velillas, que va enviar la pilota a fora; en el 54’, Dani Fernández veia com un defensa del Figueres enviava la pilota a córner després de passejar-se per tota l’àrea visitant; més tard, Miquel Ripoll va veure com un defensa de la Unió treia la pilota sota pals. Tot i l’allau d’ocasions, el Figueres no va renunciar a la sentència però ni Ferron (70’), ni Cunill (82’) ni Pimentel, que va enviar la pilota al pal (90’) van poder aportar tranquil·litat als empordanesos. A l’Hospi, la millor ocasió del tram final va anar a càrrec de Draman, que amb tot a favor va enviar la pilota molt per sobre del travesser.