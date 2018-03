Esteve denuncia Manzano per l’agressió

Tot i que els precedents entre el Cornellà i el Lleida són recents, la rivalitat que s’ha generat entre els dos equips ha estat elèctrica. Els partits entre els dos equips en les darreres temporades han provocat que diumenge passat també saltessin espurnes. “Han fet una celebració digna de play-off, però estem en la jornada 29 i no en la 38, que és quan se celebren”, va dir l’entrenador Gerard Albadalejo. “Ha estat l’Andrés Manzano que ha pegat a una persona del Lleida per l’esquena. Després que et peguin un calbot, és normal que hi hagi crits”, va explicar sobre la discussió.