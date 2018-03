El Sabadell presenta el consell de transició

Els problemes en el registre han impedit que Esteve Calzada hagi pogut incorporar nous inversors al vaixell del Sabadell. Però la necessitat de l’adeu d’Antoni Reguant ha provocat que l’actual màxim accionista hagi de formar un nou equip en el consell d’administració de manera imminent.

Esteve Calzada, els periodistes Xavi Andreu i Àxel Torres, els treballadors de la seva empresa, Anna Naves i Lluís Salas, així com l’empresa Sabarcat SL (que, a la pràctica, és propietària del club) i el treballador del club Albert Ramos formen el nou consell d’administració. “Aquest és un consell de transició perquè volem deixar la porta oberta a més gent”, va dir Calzada. El màxim accionista i ara nou president arlequinat tenia la intenció de formar-lo amb inversors en un principi. “Però no poden venir inversors perquè encara no podem demostrar que les accions són nostres”, va indicar Esteve Calzada referint-se al problema que té l’entitat en el registre mercantil, que no està actualitzat des de l’any 2002.